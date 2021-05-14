Пятница, 14 Мая 2021 11:18

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3361 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 230 случаях (6,8%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, при этом выздоровело 712 человек, скончались - 10.

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 7 627 пациентов. В общей сложности число заболевших в Армении коронавирусом достигло 220 447 (21,4%), выздоровело - 207 464 (94,1%), летальных исходов - 4 301(1,9%). С момента вспышки пандемии в стране было проведено 1 030 335 тестов на коронавирус.

Кроме этого, за последние сутки в стране было зарегистрировано 5 случаев, когда у больных был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев составило 1055.