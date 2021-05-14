Пятница, 14 Мая 2021 10:58

АрмИнфо.США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области Армении, сообщил представитель Госдепа Нэд Прайс.

<Мы внимательно следим за сообщениями об усилении напряженности на не демаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Контакты между сторонами продолжаются. Мы призываем к сдержанности и мирной деэскалации ситуации>, - написал в Твиттер представитель Госдепа США Нэд Прайс.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.