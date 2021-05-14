Пятница, 14 Мая 2021 10:57

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на пятницу, 14 мая, в социальной сети Facebook опубликовал пост на армянском языке, в котором отметил, что войска Азербайджана вторглись в Армению.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны немедленно отступить. Я снова говорю армянскому народу, что Франция солидарна (с вами - Ред.) и останется таковой", - написал Макрон