Пятница, 14 Мая 2021 10:52

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как сообщает МИД РА, исполняющий обязанности министра детально представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся вследствие провокационных действий азербайджанских вооруженных сил на государственной границе Армении, подчеркнув недопустимость попыток посягательства на территорию суверенного государства Армении в нарушение международного права.

Собеседники подчеркнули необходимость нейтрализации угроз стабильности и миру в регионе. Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на

3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса.

И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.