Пятница, 14 Мая 2021 10:39

АрмИнфо. В первой половине дня 13 мая и.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян провел телефонный разговор с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает МИД РА, собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Республики Армения ситуации в результате действий азербайджанской стороны.

Исполняющий обязанности министра Ара Айвазян подчеркнул недопустимость провокаций азербайджанской стороны и, как следствие, любого проявления посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.

Заметим, что российский министр накануне провел переговоры и с главой МИД Азербайджана в связи с ситуацией в Сюникской области РА.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.