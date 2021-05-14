Пятница, 14 Мая 2021 10:36

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

Как сообщает МИД РА, основной темой телефонного разговора было обсуждение вопросов региональной безопасности и стабильности. Айвазян подробно представил своему собеседнику провокационные действия, осуществленные азербайджанскими вооруженными подразделениями на суверенной территории Армении, и сложившуюся в результате этого ситуацию. Министр подчеркнул неприемлемость и недопустимость провокационных действий Азербайджана против территориальной целостности Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что проявление терпимости международного сообщества к подобным посягательствам на суверенитет Армении чревато угрозой дестабилизации региона.

Отметим, что 12 мая группа азербайджанских военных в составе 150-200 человек незаконно проникли на территорию Сюникской области РА, и продвинувшись в глубь страны на 3.5 км пытаются закрепиться у озера "Сев лич". С 12 мая проходит переговоры между сторонами, однако вопрос до сих пор не нашел своего решения. Власти Армении лишь в ночь на 13 мая подтвердили данный факт во время заседания Совбеза. Военная прокуратура поручила военной полиции провести всестороннее расследование инцидента для подготовки материалов. Меж тем, вечером 13 мая ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционные продвижения в направлении Сисиана и Вардениса. И.о. премьер-министра РА накануне вечером сообщил уже о нахождении на территории РА 240-250 азербайджанских военных и поручил провести соответствующим ответственным лицам консультации для обращения за помощью в ОДКБ.