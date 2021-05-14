Пятница, 14 Мая 2021 09:37

АрмИнфо. Баку считает недопустимыми попытки Еревана использовать ситуацию в Сюникской области в политических целях, говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое приводит РИА Новости.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что Баку попытался провести работы "по уточнению границ" на одном из участков Сюникской области, соседней с Азербайджаном.

Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. Как подчеркнули в ведомстве, азербайджанские войска перешли государственную границу. В четверг армянское Минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

«Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе", — сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Баку считает, что подобные случаи "могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон". Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять шаги к этому. Как напомнило ведомство, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, "азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях <...> страны с улучшением погодных условий в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия".

Этот процесс проходит "в обычном режиме и систематически", говорится в заявлении. По данным ведомства, меры по укреплению системы охраны границ осуществляют на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном и по сторонам. "С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами", — отмечает ведомство. С 12 мая в район направили руководство Госпогранслужбы Азербайджана, ведутся переговоры с армянскими пограничниками, добавили в МИД.

При этом ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян получил главам МИД и Минобороны, а также секретарю Совета безопасности начать процесс консультаций в рамках ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области. Жители приграничных населенных пунктов региона считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Как заявлял Пашинян, процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией.