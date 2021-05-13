Четверг, 13 Мая 2021 21:01

АрмИнфо. Парламентская фракция партии «Процветающая Армения» выступила с инициативой о созыве внеочередного заседания Национального Собрания страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь парламентской фракции ППА Арман Абовян.

Как отметил депутат, внеочередное заседание предлагается провести с учетом кризисной ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях, и других приграничных территориях Армении