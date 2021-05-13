Четверг, 13 Мая 2021 20:46

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Ключевой темой беседы была ситуация, сложившаяся на приграничный территории Армении.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, исполняющий обязанности министра Ара Айвазян представил главе МИД Швеции подробности ситуации в Сюнике в результате действий ВС Азербайджана. Ара Айвазян назвал недопустимым попытку посягательства со стороны Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения.

Собеседники отметили, что подобные действия являются серьезной угрозой миру и региональной безопасности. В данном контексте и.о. главы армянского МИД отметил, что действия Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета государства-участника ОБСЕ, являются прямым следствием ненадлежащей реакции мирового сообщества на развязанную Азербайджаном войну 27 сентября 2020 года против народа Арцаха.

Стороны подтвердили свое обязательство приложить совместные и действенные усилия по сохранению стабильности, мира и безопасности региона.