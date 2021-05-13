Четверг, 13 Мая 2021 20:45

АрмИнфо. 13 мая и.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, исполняющий обязанности министра Ара Айвазян представил генсеку Станиславу Засю ситуацию, созданную 12 мая в результате недавнего инцидента на государственной границе Армении. Ара Айвазян назвал недопустимым попытку посягательства со стороны Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, страны-члена ОДКБ, отметив, что это также является серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности.

Собеседники обменялись мнениями по применению в подобных ситуациях положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных Уставом ОДКБ.