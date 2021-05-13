Четверг, 13 Мая 2021 19:17

АрмИнфо. Стоимость акций, в которые вложены активы пенсионных фондов компании «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент», зарегистрировали рекордные показатели роста. Цены на некоторые из них продемонстрировали двузначный рост. Об этом говорится в официальном сообщении в пресс-релизе ACBA Bank-а.

В частности, в источнике отмечено, что по положению на конец марта, объем активов пенсионных фондов, управляемых со стороны «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» перешагнул отметку в 204 млрд. драмов, из коих 68% инвестированы в Армении. В сравнении с началом года, активы компании возросли на 16 млрд. драмов.

«В I квартале текущего года после кризиса 2020 года в мировой экономике зафиксирована положительная динамика восстановления. Применение стимулирующей политики правительств, центральных банков разных стран, а также высокоэффективных вакцин против коронавируса положительно сказались, в первую очередь, на рынках иностранных акций», - говорится в сообщении.

Более детальная информация представлена в следующем видеоролике: https://www.facebook.com/AmundiACBA/posts/940947593345129

Отметим, что ЗАО «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» было основано АКБА Банком и французской компанией «Амунди» - ведущей европейской компанией по управлению активами. «Амунди-АКБА Ассет Менеджмент» - один из двух управляющих фондами накопительных пенсий в Армении.-