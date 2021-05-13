Четверг, 13 Мая 2021 18:02

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана, 13 мая опять же под предлогом "уточнения границы", осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Вардениса и Сисиана.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в обоих случаях в результате действий Вооруженных сил РА продвижение было остановлено, от азербайджанской стороны потребовали немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.

"Министерство обороны РА расценивает эти действия Азербайджана, начатые 12 мая - как открытую провокацию. Во избежание непредсказуемого развития ситуации, МО Армении требует от вооруженных сил этой страны немедленно вернуться на исходные позиции и воздерживаться от посягательств на суверенную территорию Республики Армения", - отмечается в заявлении МО РА.