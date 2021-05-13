Четверг, 13 Мая 2021 15:32

АрмИнфо. С 12 июня авиакомпания <Армения> приступает к осуществлению регулярных рейсов в направлении Ереван-Хургада-Ереван. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель директора компании Геворк Хачатрян.

<Рейсы будут осуществляться 1 раз в неделю, с постепенным увеличением их периодичности до 4>, - написал он. Вместе с тем, замглавы компании сообщил, что 14 мая состоится презентация рейса, а также нового проекта - Armenia tours. <Авиакомпания посредством своей дочерней компании предложит полный тур-пакет>, - сказал Хачатрян. О цене на билеты и стоимости туров Хачатрян не сообщил.