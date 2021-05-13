Четверг, 13 Мая 2021 14:11

АрмИнфо.Нарушения свободы вероисповедания и осквернение религиозных объектов со стороны Азербайджана и Турции, особенно в отношении армянского народа, были отмечены в Докладе Госдепа США о состоянии религиозной свободы в мире за 2020 год, опубликованном 12 мая 2021 года, Комиссией США по международной религиозной свободе (USCIRF).

Как сообщает Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея), Госсекретарь Энтони Блинкен на презентации доклада обещал, что администрация Байдена-Харриса будет защищать свободу вероисповедания во всем мире и бороться со всеми формами религиозной дискриминации.

В Ассамблее отмечают, что в 108-страничном отчете рекомендовалось включить Азербайджан и Турцию в "Специальный список наблюдения USCIRF" в связи с вопиющими нарушениями свободы вероисповедания в обеих странах, включая "недавние нарушения, совершенные на фоне возобновившегося конфликта из-за Нагорного Карабаха и прилегающих территорий".

В разделе отчета, посвященном Азербайджану, подробно описаны выводы в контексте активных боевых действий за Нагорный Карабах в конце сентября 2020 года, которые "вызвали серьезную озабоченность по поводу сохранения армянских культовых сооружений и других религиозных объектов в этих районах", включая собор Казанчецоц. в Шуши, который дважды "подвергался обстрелу" азербайджанскими войсками, "что привело к значительному повреждению этого здания и, возможно было военным преступлением".

Также отмечается, что несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре 2020 года, недавно средствами массовой информации были задокументированы акты вандализма и разрушения армянских кладбищ и надгробий со стороны Азербайджана.

USCIRF рекомендует правительству США, среди прочего, включить Азербайджан в специальный контрольный список Госдепартамента США за участие или терпимое отношение к серьезным нарушениям свободы вероисповедания в соответствии с Законом о международной религиозной свободе (IRFA). Также Конгрессу США рекомендуется провести общественные слушания по расследованию нарушений свободы вероисповедания в Азербайджане и нарушений прав человека в целом.

В отчете в разделе, посвященном Турции, по части условий свободы вероисповедания, отмечается, что страна "продолжали двигаться по тревожной траектории". Аналитики отмечают, что религиозные объекты, в том числе места культа и кладбища, подвергались вандализму, порче и, в некоторых случаях, разрушению, которые правительство регулярно не может предотвратить или привлечь к ответственности виновников. В отчете конкретно упоминаются два инцидента в мае 2020 года: первый - когда человек пытался поджечь армянскую церковь, а второй, когда неизвестный перелез через ограду армянской церкви и сорвал крест с ворот.

USCIRF рекомендовало включить Турцию в специальный контрольный список Госдепартамента США за участие в серьезных нарушениях свободы

вероисповедания или терпимое отношение к ним в соответствии с Законом о международной религиозной свободе (IRFA), требующей тщательной проверки включая предметы, которые представляют собой религиозное и культурное наследие религиозных и этнических меньшинств - ранее или в настоящее время проживающих на территории Турецкой Республики.

Кроме того, в рекомендациях Конгрессу США было рекомендовано учитывать отношение Турции к религиозным и национальным меньшинствам и более широкие вопросы прав человека при оценке двусторонних отношений между США и Турцией.