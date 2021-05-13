Четверг, 13 Мая 2021 13:14

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении инициировало ряд законопроектов с целью повышения уровня рождаемости.

<Причиной внесения изменений в законодательное поле послужили ограничения, которые препятствовали многочисленным бесплодным парам исполнить свою мечту и иметь детей>, - отметила и.о. начальника управления охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РА Нуне Пашаян в ходе пресс-конференции 13 мая.

В частности, она рассказала, что согласно действующие закону, услугами репродуктивных технологий могли воспользоваться только в том случае, если один из членов супружеской пары являлся потенциальным биологическим родителем. Нововведения, по словам Пашаян, исключают это ограничение, ввиду того, что есть семьи, в которых у потенциальных матери и отца отсутствуют здоровые половые клетки.

Кроме того, законодательные изменения позволят семьям, которые имеют 3 детей одного пола, воспользоваться вспомогательными технологиями, чтобы запланировать пол четвертого ребенка. <Это называется балансированием семьи>, - сказала она.

Следующие правки, касаются семей, которые в результате обращения к вспомогательным репродуктивным технологиям, получают больше эмбрионов, чем требуется. Законопроектом предусмотрено позволить подарить эти эмбрионы семьям, которые не имеют здоровых половых клеток с условием, что родители имеют армянское происхождение.

Вместе с тем, она рассказала, что будет установлен возрастной лимит для женщин, обращающихся за вспомогательными репродуктивными услугами. Как отметила и.о. главы Управления, возраст ограничился до 53 лет, ввиду высокой смертности среди рожениц, возраст которых превышает 40 лет. Кроме того, закон позволит матерям - одиночкам обращаться в центры репродуктивного здоровья, чтобы иметь детей.

В свою очередь, председатель Ассоциации репродуктивной медицины Эдуард Амбарцумян подчеркнул, что одной из самых больших проблем в Армении является низкий коэффициент рождаемости, который составляет 1,6% (по данным 2019г. - Ред.). <Если все продолжится в этом темпе, в конце века население Армении составит всего 1.5 млн. человек. Поэтому все наши законопроекты направлены на то, чтобы у нас рождалось больше детей>, - сказал он.

Отметим, что по данным Статкомитета, абсолютная величина естественного прироста населения в РА в 2020 году составила 1077 человек, что меньше показателя годовой давности на 89,1%, а в сравнении с 2018г. - на 90%. Коэффициент естественного прироста населения составил 0,4 промилле, против 3,4 промилле за тот же период 2019 года, и 3,6 промилле в 2018г.

За отчетный период в Армении родилось 36 448 детей, что выше показателя годовой давности на 1,1%, однако в двухлетнем разрезе зарегистрирован спад на 0,3%.