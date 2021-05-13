Четверг, 13 Мая 2021 12:22

АрмИнфо.. Ситуация вокруг озера Сев лич не изменилась - у озера стоят военнослужащие Азербайджана, но там присутствует также большое количество армянских военнослужащих, заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 13 мая перед началом заседания правительства.

Накануне утром ВС Азербайджана пересекли госграницу Армении и углубились на 3,5 км. В ходе ночного экстренного заседания Совбеза Армении Пашинян назвал это недопустимым посягательством на суверенитет Армении.

Сегодня Пашинян поспешил отметить - дело не дошло до военной эскалации - не было перестрелок и столкновений. "Со вчерашнего дня

ведется работа по выдворению азербайджанских военнослужащих с территории",- сказал он.

Как отметил и.о. главы правительства РА, то, что произошло накануне в Сюнике, является заранее подготовленной провокацией. "Азербайджанцы имели при себе явно сфальсифицированные карты с помощью которых утверждают, что находятся в границах Азербайджана. То, что они (карты.ред.) фальшивые, становится очевидным при их сравнении с картами Советских времен, а существование фальшивых карт свидетельствует то, что мы имеем дело с организованной провокацией",

- пояснил Пашинн.

Как подчеркнул Пашинян, важнейшим вопросом является то, как военнослужащие ВС Азербайджана смогли пересечь госграницу Армении и пройти через межпозиционные территории, достигнув озера Сев лич. Данный аспект, как отметил он, требует отдельного рассмотрения

Он коснулся также того, что вчера весь день дня МО и СНБ опровергали информацию по той простой причине, что они выступали с опровержением дезинформации, муссируемой в связи с, якобы, боевыми действиями и раненями военнослужащих.

Пашинян призвал отнестись к ситуации крайне серьезно, поскольку она имеет ряд сценариев развития. "Наша задача - обеспечить неприкосновенность суверенитета Армении, и заставить силы ВС Азербайджана вернуться к исходным позициям по состоянию на 10 мая. На месте сейчас ведется работа",- заявил он.

Как сообщил и.о. главы правительства, сегодня после заседания кабинета министров пройдет заседание Совета безопасности РА, в ходе которого будет детально обсуждена сложившаяся ситуация и будут приняты необходимые решение для дальнейшего контроля ситуации. По его словам, для разрешения ситуации надо действовать благоразумно, принципиально, решительно и сообща