Четверг, 13 Мая 2021 12:17

АрмИнфо.За прошедший день в Армении было проведено 3 723 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 267 граждан (7,1%), выздоровело - 674, скончалось -19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, по положению на 11:00 13 мая фактическое лечение получают 8 124 пациента.

С момента вспышки пандемии, в Армении зарегистрировано 220 217 случаев заражения коронавирусом, что составляет 21,4% из числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших составило 206 752 человека (93,8%), летальных исходов - 4291 (1,9%).