Четверг, 13 Мая 2021 10:43

АрмИнфо.Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Эпидемиологическая экспертиза показала, что заражению в населенном пункте предшествовали авария в системе водоснабжения, в частности на водопроводе, колебания давления в системе, а также проливные дожди.

Согласно источнику, в результате восстановительных работ авария была ликвидирована, а дезинфекция воды осуществляется в обычном режиме в соответствии с требованиями. Напомним, что вчера стало известно о 296 случаях болезни с симптомами, характерными для кишечных инфекций в г. Сисиан. Причем возраст 281-го пациента не превышает 18 лет, и только 15 человек являются лицами старшего поколения.