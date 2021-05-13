Arminfo.info




 Четверг, 13 Мая 2021 10:41
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев лич

Омбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев лич

АрмИнфо. Присутствие азербайджанских военных на территории Сев лич (Чёрное озеро) и дальше вглубь грубо нарушает права приграничных жителей Армении, подтверждает абсолютную необходимость зоны безопасности вокруг Сюника. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Он подчеркнул, что 12 июня с раннего утра офис Защитник прав человека Республики Армения получил многочисленные звонки от жителей приграничных населенных пунктов общин Горис, Сисиан и Тег Сюникской области о том, что азербайджанские военные появились на территории Республики Армения, в частности на территории Сев лич и оттуда дальше в направлении жилых участков Сюника.

"По сообщениям, азербайджанских военнослужащих на территории Армении вблизи озера Сев лич заметил пастух, пасший там крупный рогатый и мелкий рогатый скот.  Пастух находился на территории между озером и населенными пунктом Веришен, когда заметил азербайджанских военных. Эта территория находится под контролем Армении и еще с советских времен используется жителями общин в качестве пастбища. После того, как пастух заметил азербайджанских военнослужащих, они стали угрожать ему, показывая оружие. По оценке жителей и администраций общин, азербайджанские военные продвинулись вперед от озера и разместились в нескольких километрах от населенных пунктов", - отметил Омбудсмен РА.

При этом Татоян подчеркнул, что анализ ситуации подтверждают, что прилегающие к озеру территории имеют жизненно важное значение для жителей приграничных населенных пунктов.

"Они используются в качестве пастбищ, кроме того, они являются источником питьевой и оросительной воды.Речь идет о городах Сисиан, Горис, а также селах Тех, Хнацах, Вагатур, Хознавар, Веришен и т.д.

Действия азербайджанских военнослужащих грубо нарушают права жителей армянского приграничья и имеют целью терроризировать их. Присутствие азербайджанских военных лишает их возможности заниматься скотоводством - единственным источником дохода, использовать пастбища, создает проблемы в плане доступности питьевой и оросительной воды, а также реальную угрозу их жизни и безопасности",

- подчеркнул ЗПЧ Армении.

Вместе с тем он констатировал, что вышеописанные действия азербайджанских военнослужащих являются откровенной провокацией против населения Армении.

"Незаконное продвижение азербайджанских военных следует рассматривать в свете предыдущих инцидентов, когда азербайджанские военнослужащие забросали камнями автомобиль с армянскими номерами, напали на пастуха в окрестностях села Аравус, не вернули крупный и мелкий рогатый скот и других. Эти действия следует рассматривать также в контексте проводимой азербайджанскими властями политики ненависти и вражды в отношении армян. Это вредит процессу установления мира в регионе",- отметил Татоян, добавив, что намерен предъявить данное заявление в международные инстанции, констатировав, что случившееся вновь подтверждает необходимость скорейшего создания в Сюникской области зоны безопасности.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.

Лишь поздно ночью и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании Совбеза подтвердил, что противник проник вглубь территории Армении на

3.5 км в Сюникской области и пытается закрепиться.


Лента новостей
Адам Шифф о ситуации вокруг Сев Лич: США не должны предоставлять военное финансирование стране, нарушающей суверенитет своих соседейАдам Шифф о ситуации вокруг Сев Лич: США не должны предоставлять военное финансирование стране, нарушающей суверенитет своих соседей
Минздрав: Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор водыМинздрав: Вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан является фактор воды
Омбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев личОмбудсмен Армении назвал незаконными действия ВС Азербайджана близ Сев лич
Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаГлавы оборонных ведомств Армении и России обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
Пашинян: Действия ВС Азербайджана у озера Сев лич - по сути, диверсионное проникновениеПашинян: Действия ВС Азербайджана у озера Сев лич - по сути, диверсионное проникновение
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В связи с предстоящими парламентскими выборами Генпрокуратура Армении создала специальную рабочую группуВ связи с предстоящими парламентскими выборами Генпрокуратура Армении создала специальную рабочую группу
В г.Сисиан выявлено 296 случаев заражения кишечной инфекциейВ г.Сисиан выявлено 296 случаев заражения кишечной инфекцией
Лавров и Айвазян обсудили ситуацию в Сюникской области АрменииЛавров и Айвазян обсудили ситуацию в Сюникской области Армении
Пашинян на встрече с Гарибашвили подчеркнул важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникацийПашинян на встрече с Гарибашвили подчеркнул важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникаций
С целью укрепления стабильности, мира, демократических ценностей грузинский народ избрал европейский и евроатлантический путь - ГарибашвилиС целью укрепления стабильности, мира, демократических ценностей грузинский народ избрал европейский и евроатлантический путь - Гарибашвили
Спикер парламента Армении на встрече с президентом Литвы подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате МГ ОБСЕСпикер парламента Армении на встрече с президентом Литвы подчеркнул необходимость возобновления переговоров в формате МГ ОБСЕ
Состоялась презентация онлайн-платформы Конверс Банка финансирования МСПСостоялась презентация онлайн-платформы Конверс Банка финансирования МСП
В городе Cиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай»В городе Cиань состоялась вторая встреча министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай»
ВС Азербайджана проведут очередные ученияВС Азербайджана проведут очередные учения
Пашинян на встрече с Гарибашвили подчеркнул важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникацийПашинян на встрече с Гарибашвили подчеркнул важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникаций
50 армянских художников на одной площадке: В Ереване открылась экспозиция <Будет весна>50 армянских художников на одной площадке: В Ереване открылась экспозиция <Будет весна>
СНБ Армении предостерегла от распространения дезинформации, связанной с ситуацией на границах страныСНБ Армении предостерегла от распространения дезинформации, связанной с ситуацией на границах страны
<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет
ООО ООО "CPS OIL" обвинил ЗАО "Автобусы Еревана" в недобросовестном выполнении договорных обязательств
Прогноз: Дальнейшие региональные трансформации для России и Армении неожиданностью не станутПрогноз: Дальнейшие региональные трансформации для России и Армении неожиданностью не станут
Freedom House призывает Баку сотрудничать с ЕСПЧ по вопросу армянских пленныхFreedom House призывает Баку сотрудничать с ЕСПЧ по вопросу армянских пленных
Мнение: На фоне предстоящих в Армении выборов Азербайджан торопится урвать как можно большеМнение: На фоне предстоящих в Армении выборов Азербайджан торопится урвать как можно больше
Минобороны Армении опровергает информацию о боях в направлении ИшханасараМинобороны Армении опровергает информацию о боях в направлении Ишханасара
Мэрия Еревана: Проблема с дефицитом топлива в автобусных парках частично решенаМэрия Еревана: Проблема с дефицитом топлива в автобусных парках частично решена
Французский университет Армении получил международную аккредитацию в рамках инициативы ООН - PRMEФранцузский университет Армении получил международную аккредитацию в рамках инициативы ООН - PRME
Минздрав Армении сообщает о получении второго компонента российской вакцины Минздрав Армении сообщает о получении второго компонента российской вакцины "Спутник V"
Бывший высокопоставленный военный арестован по делу о госизмене - СНББывший высокопоставленный военный арестован по делу о госизмене - СНБ
Степанакерт: Сегодня, 27 лет назад, вступило в силу трехстороннее бессрочное соглашение о полном прекращении огня в КарабахеСтепанакерт: Сегодня, 27 лет назад, вступило в силу трехстороннее бессрочное соглашение о полном прекращении огня в Карабахе
Спикер Сейма: Литва продолжает выражать беспокойство в связи посягательствами Азербайджана на армянское культурное наследиеСпикер Сейма: Литва продолжает выражать беспокойство в связи посягательствами Азербайджана на армянское культурное наследие
В Ереване с раннего утра более двухсот водителей автобусов не вышли в рейс из-за отсутствия топливаВ Ереване с раннего утра более двухсот водителей автобусов не вышли в рейс из-за отсутствия топлива
Динамика распространения коронавируса в Армении замедлила темпы ростаДинамика распространения коронавируса в Армении замедлила темпы роста
Омбудсмен Армении рассказал послу Великобритании о военных преступлениях ВС Азербайджана во время войны в АрцахеОмбудсмен Армении рассказал послу Великобритании о военных преступлениях ВС Азербайджана во время войны в Арцахе
Группа испанских законодателей требует от властей Азербайджана освободить армянских военнопленныхГруппа испанских законодателей требует от властей Азербайджана освободить армянских военнопленных
Геворгян: Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характераГеворгян: Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера
Премьер-министр Израиля готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцамиПремьер-министр Израиля готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами
Армения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспортаАрмения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспорта
Секретарь Совбеза заверяет: По данным армянской разведки, власти Азербайджана приняли решение начать войну в Арцахе ещё в июне 2020 годаСекретарь Совбеза заверяет: По данным армянской разведки, власти Азербайджана приняли решение начать войну в Арцахе ещё в июне 2020 года
Рак мочевого пузыря: диагностика, лечение, симптомыРак мочевого пузыря: диагностика, лечение, симптомы
У выпускников армянских школ <Последний урок> пройдет под открытым небомУ выпускников армянских школ <Последний урок> пройдет под открытым небом
Онлайн покупки в рассрочку через Банк ВТБ (Армения) и «Идеал Систем»Онлайн покупки в рассрочку через Банк ВТБ (Армения) и «Идеал Систем»
Новые выборы - новые порядки: Ручка в ходе голосования больше не понадобитсяНовые выборы - новые порядки: Ручка в ходе голосования больше не понадобится
Деоккупация Шуши - важный  приоритет: Лилит МакунцДеоккупация Шуши - важный  приоритет: Лилит Макунц
Консультативная группа представила первое заключение по делу военнослужащего Тиграна Оганджаняна, погибшего в небоевых условияхКонсультативная группа представила первое заключение по делу военнослужащего Тиграна Оганджаняна, погибшего в небоевых условиях
Официальная агиткампания по внеочередным выборам в парламент пройдет с 7 по 18 июня включительноОфициальная агиткампания по внеочередным выборам в парламент пройдет с 7 по 18 июня включительно
Hачался визит Правительственной делегации Туркменистана в Китайскую Народную РеспубликуHачался визит Правительственной делегации Туркменистана в Китайскую Народную Республику
МИД Армении: Глубоко обеспокоены, продолжающимися в Иерусалиме столкновениямиМИД Армении: Глубоко обеспокоены, продолжающимися в Иерусалиме столкновениями
В МИД Армении выразили соболезнования российской стороне в связи трагедией в КазаниВ МИД Армении выразили соболезнования российской стороне в связи трагедией в Казани
Лавров назвал ключ к нормализации обстановки в зоне карабахского конфликтаЛавров назвал ключ к нормализации обстановки в зоне карабахского конфликта
И.о. министра юстиции Армении и замминистра командированы в МосквуИ.о. министра юстиции Армении и замминистра командированы в Москву
Суд в Ереване в очередной раз отложил заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена ГеворкянаСуд в Ереване в очередной раз отложил заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна
Лавров дипломатично ответил на вопрос о якобы поощрении в Армении фашизмаЛавров дипломатично ответил на вопрос о якобы поощрении в Армении фашизма
Лавров: Россия выступает за максимально оперативное решение всех гуманитарных вопросов, связанных с карабахским конфликтомЛавров: Россия выступает за максимально оперативное решение всех гуманитарных вопросов, связанных с карабахским конфликтом
Политолог: Вокруг Арцаха постепенно происходит смена ветровПолитолог: Вокруг Арцаха постепенно происходит смена ветров
Лавров о процессах в зоне карабахского конфликта: Не все просто, но решаемоЛавров о процессах в зоне карабахского конфликта: Не все просто, но решаемо
Лавров и Чавушоглу отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного КарабахаЛавров и Чавушоглу отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назадЮрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
Омбудсмен Армении рассказал депутатам ПА Франкофонии об императиве возвращения армянских пленных, удерживаемых АзербайджаномОмбудсмен Армении рассказал депутатам ПА Франкофонии об императиве возвращения армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном
Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных выборов в парламент 20 июняПрезидент Армении подписал указ о проведении внеочередных выборов в парламент 20 июня
За сутки в Армении выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 475 человекЗа сутки в Армении выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 475 человек
Читать больше



Эксперты
<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет<Мой шаг>: Во второй раз в кочаряновскую реку народ не войдет
Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назадЮрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
Прогноз: Кольцо вокруг Алиева будет сужаться и дальшеПрогноз: Кольцо вокруг Алиева будет сужаться и дальше
Политик: Блок экс-президентов в любом случае не имел шансов на победуПолитик: Блок экс-президентов в любом случае не имел шансов на победу
Прогноз: Прогноз: "Гражданский договор" в будущем парламенте - залог еще более глубокого разочарования общества
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности