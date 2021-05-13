Четверг, 13 Мая 2021 10:41

АрмИнфо. Присутствие азербайджанских военных на территории Сев лич (Чёрное озеро) и дальше вглубь грубо нарушает права приграничных жителей Армении, подтверждает абсолютную необходимость зоны безопасности вокруг Сюника. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Он подчеркнул, что 12 июня с раннего утра офис Защитник прав человека Республики Армения получил многочисленные звонки от жителей приграничных населенных пунктов общин Горис, Сисиан и Тег Сюникской области о том, что азербайджанские военные появились на территории Республики Армения, в частности на территории Сев лич и оттуда дальше в направлении жилых участков Сюника.

"По сообщениям, азербайджанских военнослужащих на территории Армении вблизи озера Сев лич заметил пастух, пасший там крупный рогатый и мелкий рогатый скот. Пастух находился на территории между озером и населенными пунктом Веришен, когда заметил азербайджанских военных. Эта территория находится под контролем Армении и еще с советских времен используется жителями общин в качестве пастбища. После того, как пастух заметил азербайджанских военнослужащих, они стали угрожать ему, показывая оружие. По оценке жителей и администраций общин, азербайджанские военные продвинулись вперед от озера и разместились в нескольких километрах от населенных пунктов", - отметил Омбудсмен РА.

При этом Татоян подчеркнул, что анализ ситуации подтверждают, что прилегающие к озеру территории имеют жизненно важное значение для жителей приграничных населенных пунктов.

"Они используются в качестве пастбищ, кроме того, они являются источником питьевой и оросительной воды.Речь идет о городах Сисиан, Горис, а также селах Тех, Хнацах, Вагатур, Хознавар, Веришен и т.д.

Действия азербайджанских военнослужащих грубо нарушают права жителей армянского приграничья и имеют целью терроризировать их. Присутствие азербайджанских военных лишает их возможности заниматься скотоводством - единственным источником дохода, использовать пастбища, создает проблемы в плане доступности питьевой и оросительной воды, а также реальную угрозу их жизни и безопасности",

- подчеркнул ЗПЧ Армении.

Вместе с тем он констатировал, что вышеописанные действия азербайджанских военнослужащих являются откровенной провокацией против населения Армении.

"Незаконное продвижение азербайджанских военных следует рассматривать в свете предыдущих инцидентов, когда азербайджанские военнослужащие забросали камнями автомобиль с армянскими номерами, напали на пастуха в окрестностях села Аравус, не вернули крупный и мелкий рогатый скот и других. Эти действия следует рассматривать также в контексте проводимой азербайджанскими властями политики ненависти и вражды в отношении армян. Это вредит процессу установления мира в регионе",- отметил Татоян, добавив, что намерен предъявить данное заявление в международные инстанции, констатировав, что случившееся вновь подтверждает необходимость скорейшего создания в Сюникской области зоны безопасности.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.

Лишь поздно ночью и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на заседании Совбеза подтвердил, что противник проник вглубь территории Армении на

3.5 км в Сюникской области и пытается закрепиться.