Четверг, 13 Мая 2021 10:39

АрмИнфо. Утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана перешли границу в районе Сев лича, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров и по сути пытаются там закрепиться. Об этом на ночном заседании Совета безопасности Армении и.о премьер-министра Никол Пашинян, прокомментировав ситуацию, создавшуюся в районе озера Сев лич в Сюникской области.

"Безусловно, эти действия неприемлемы для Армении, поскольку это поползновения на суверенные территории РА, и является, по сути, диверсионным проникновением", - сказал Пашинян, добавив, что ВС Армении с раннего утра реагировали на происходящее, были предприняты соответствующие действия. При этом он также отметил, что действия азербайджанских военных не сопровождались применением оружия, они пытались обосновать свои действия какими-то фальшивыми картами.

"Между тем в распоряжении армянской стороны имеется карта, утвержденная центральной властью Советского Союза, на которой ясно видно, где проходит граница Армении и Азербайджана. Тем не менее, сложившаяся ситуация неприемлема и РА не может просто смириться с этим, однако первоочередной нашей задачей является разрешение ситуации посредством переговоров, в том числе дипломатическим путем. Но это один из вариантов ", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что ситуация в Сюнике стала также предметом внутриполитических спекуляций. "Хочу вновь призвать не использовать во внутриполитических целях ситуации, связанные с внешней безопасностью. В данном случае нам следует сконцентрировать внимание на проблеме и путях ее решения. Еще раз хочу повторить, что информация о перестрелке, боях, раненных и погибших не имеет ничего общего с реальностью. Но, нужно констатировать, что ситуация предкризисная, если не сказать кризисная, в противном случае мы бы не созвали заседание Совбеза", - отметил Пашинян, добавив, что в создавшемся положении следует сохранять хладнокровие и в тоже время быть последовательными в защите национальных и государственных интересов.

Накануне, армянские СМИ сообщили, что ВС Азербайджана утром начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА, были интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщалось, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждали и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА. А в СНБ РА предостерегли от распространения дезинформации, сеющей панику среди населения и обещали жёсткие превентивные меры с использованием всего имеющегося правого инструментария. Ночью, власти Сюника сообщали, что ВС Азербайджана по прежнему находятся на территории РА.