Среда, 12 Мая 2021 19:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома в рядах Сари Тага 1-5, собственные дома на улицах Сари Тага 1-3, собственные дома 5-43 на улице Вормнадирнери, собственные дома 63-211 на улице Хоренаци, жилой дом 13 на улице Дехатан, собственные дома 1-30 на улице Суренян, жилые дома 10, 12 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1 на улице Молдовакан, жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на пр. Гая во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 45 на пр. Гая, ясли-детский сад N252 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; абоненты (не являющиеся жильцами) на пр. Гарегина Нжде, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, жилые дома 15, 17 на улице Чехова и 14 на улице Ехбайрутян, собственные дома улицы Манташяна, собственные дома на 11-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 5 на улице Манташяна, 39 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 12 на улице Киевяна; собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Агарак, Воскеат, Воскеваз, Ошакан и Сасуник;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат;

10:30-14:30 частично улицы Мравян, Спандаряна, Абовяна, Арама Хачатряна, жилые дома 22, 24 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

10:00-16:00 села Кахцрашен и Нарек; частично села Айгезард, Лусарат, Даштакар;

10:30-16:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Сараландж;

10։30-14։00 частично улица Исакова в городе Джeрмук;

11:00-15:00 частично улицы Алавердяна, Зоравара Вардана, Чалабяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

10։30-16։30 жилые дома 12-21, 31-41 в 3-ем квартале, 7-24 в 4-ом квартале, 1-4, 13-29 в 6-ом квартале, 1-4, 18-25 в 7-ом квартале, Дом Культуры, здания школ NN 3, 4, 5, здание Мэрии, Чаренцаванское отделение Полиции, ясли-детский сад “Цицернак”, больница, станции сотовых операторов ‘ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-15։00 села Меградзор, Агавнадзор, Мармарик, Пюник, Артаваз, Анкаван, Дзорак, Какавадзор, асфальтобетонный завод Какавадзора, золотой рудник Меградзора, МГЭС “Арчадзор”, ‘Теж Вотерфол” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 улицы Ереванян, Саят-Нова, Момчян, Арцаха, Гераци полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Тавушской области:

10:00-12:30 село Агардзин в общине Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы ‘Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “Аветисян”, “Швецаракан”, ‘Глендел”, ‘Галои Пучах”, частично квартал “Узбекакан”, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

в Сюникской области:

10:30-11:30 улицы Еритасардакан, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваан Хорени в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 2, 4 на улице Физкультурникнери в городе Сисиан;

14:00-15:00 жилой дом 6 на улице Физкультурникнери в городе Сисиан;

10:30-16:30 улица Арзуманяна в городе Горис;

10:00-16:00 село Хнацах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Караундж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.