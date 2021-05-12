Среда, 12 Мая 2021 19:30

АрмИнфо. В г.Сисиане Сюникской области Армении выявлено 296 случаев заражения кишечной инфекцией. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в период с 9 по 11 мая 2021 года с симптомами кишечных инфекционных заболеваний в Сисианский медицинский центр обратились 13 жителей, 5 из которых были госпитализированы.

В рамках эпидемиологических исследований специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний 11 мая обнаружили симптомы болезни еще у 199 жителей города. Большинство граждан имели те же жалобы: рвота, понос, слабость и повышение температуры до 38 градусов.

12 мая в медцентр Сисиана обратились еще 14 жителей с таким же симптомами, после чего были обнаружены еще 70 случаев заражения кишечными инфекционными заболеваниями.

В общей сложности, на сегодняшний день в общине Сисиан зарегистрировано уже 296 случаев болезни с симптомами, характерными для кишечных инфекций. Причем возраст 281-го пациента не превышает 18 лет, и только 15 человек являются лицами старшего поколения.