Среда, 12 Мая 2021 19:29

АрмИнфо. Развитие особых добрососедских отношений с Грузией занимает ключевое место во внешней политике Армении, заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 12 мая в ходе совместного заявления с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам Пашиняна, вековая дружба народов Армении и Грузии, а также совместные ценности в сфере демократии являются крепкой основой, на которой базируются партнерские отношения двух государств. Помимо этого, как указал Пашинян, армянская община Грузии является тем мостом, которая еще теснее связывает две страны, заявил он.

"Сегодня с г-м Гарибашвили мы имели возможность продолжить конструктивный диалог, установленный с правительством Грузии. Мы коснулись текущего сотрудничества и будущих перспектив в сфере транспорта, энергетики и др. важных сфер экономики. Было принято решение усилить акцент на торговлю и экономические связи", - заявил Пашинян.

Как отметил и.о. главы правительства РА, армянская сторона подчеркнула важность повышения продуктивности региональных транспортных коммуникаций и развития потенциала транзитных путей. Были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах науки, высоких технологий и образования, проводимые меры по борьбе с коронавирусом.

Премьеры двух стран, по словам Пашиняна, затронули также вопросы региональной безопасности. Была высказана уверенность в том, что армяно-грузинское сотрудничество является гарантом региональной стабильности.

Пашинян, по его словам, выразил уверенность в том, что карабахский конфликт может быть решен окончательно только в рамках процесса, проходящего под эгидой МГ ОБСЕ и на основе предложенных ими принципов. "Я также выразил уверенность в том, каждый конфликт имеет свою специфику, и в этом контексте, придал важность сохранению сбалансированной и конструктивной позиции в вопросах, чувствительных для сторон",- сказал он.

Ираклий Гарибашвили впервые находится с официальным визитом в Армении после назначения на пост премьер-министра. Ранее Гарибашвили посещал Армению в статусе премьера Грузии в 2014 году, а также в должности главы оборонного ведомства в 2020 году. В рамках визита предусмотрены встреча такце с и.о. главы МИД республики Ара Айвазяном. В мемориальном комплексе <Цицернакаберд> в Ереване Гарибашвили воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.