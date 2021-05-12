Среда, 12 Мая 2021 19:28

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что нет альтернативы мирным переговорам и диалогу по карабахскому вопросу. Об этом он заявил 12 мая в ходе совместного заявления с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном.

По словам грузинского премьер-министра, Армению и Грузию связывают исторические и дружественные отношения. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество будет продолжено в том же духе.

По мнению Гарибашвили, будущее двух стран должно быть построено на крепких госинститутах, демократии, транспарантного управления, а также путем экономического прогресса и инноваций. При этом, как указал премьер, всего этого можно добиться только в условиях мира и региональной стабильности. "Коронавирус с одной стороны, война в Карабахе - с другой, кончено, столкнули регион со значительными трудностями. Думаю, что нет альтернативы мирным переговорам и диалогу",- сказал он.

Гарибашвили заверил, что Грузия всегда была сторонником сотрудничества и мирного сосуществования в регионе. По его словам, Тбилиси готов стать посредником в региональном диалоге. Именно с целью укрепления стабильности, мира, демократических ценностей, по его словам, грузинский народ избрал европейский и евроатлантический путь.

Премьер-министр Грузии отметил также, что с Пашиняном были обсуждены все направления сотрудничества. Стороны подчеркнули важность поддержания активного политического диалога, развития экономических связей, сотрудничества в сфере инноваций и культуры. "Несмотря на существующие интенсивные отношения между нашими странами, есть большой потенциал их развития и не по одному направлению", - сказал Ираклий Гарибашвили.