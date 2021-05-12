Среда, 12 Мая 2021 17:29

АрмИнфо.11 мая в Центре финансирования МСП Конверс Банка прошла презентация онлайн-платформы для кредитования малых и средних предприятий.

«Мы открыли этот центр для МСП клиентов Конверс Банка. Его цель - не только предоставление финансовых услуг и профессионального консультирования предприятий. «Совместными усилиями мы будем стремиться превратить его в платформу, объединяющую экспертов и бизнес-сообщество для обсуждения текущих экономических тенденций, поиска решений и прямого общения», - сказал Артур Нахапетян, директор по развитию бизнеса Конверс Банка.

В мероприятии принимал участие Самвел Геворгян, основатель Центра поддержки бизнеса "BSC", который представил текущие тенденции экономического развития, а также перспективы развития малого и среднего предпринимательства.

«Одним из наиболее распространенных тенденции за последнее время - это цифровизация услуг, в том числе в финансовом секторе. Время становится самым ценным ресурсом. С этой точки зрения для бизнеса очень важен доступ к финансовым ресурсам на различных платформах в онлайн-среде. Конверс Банк, следуя тенденциям развития бизнеса, также предлагает возможность кредитования онлайн», - сказал Самвел Геворгян.

Платформа банка по кредитованию МСП была запущена недавно. Сегодня малые и средние предприниматели имеют возможность обратиться для получения кредита через платформу, заполнив соответствующую форму заявки. Также доступен весь процесс кредитования в рамках продуктов Converse Fast и Converse Bridge.

«Список кредитов, доступных на онлайн-платформе финансирования МСП, будет регулярно пополняться, что позволит клиентам в кратчайшие сроки и на конкурентных условиях получить финансирование для различных целей», - сказал Саргис Хачатрян, директор по корпоративному бизнесу Конверс Банка.

В конце мероприятия состоялся обмен мнениями в непосредственной и теплой обстановке.