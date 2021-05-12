Среда, 12 Мая 2021 17:24

АрмИнфо.12 мая 2021 года в городе Сиань, КНР состоялась вторая встреча министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай».

В своей приветственной речи Член Государственного совета, Министр иностранных дел КНР Ван И тепло приветствовал коллег и подчеркнул значимость усиления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами государств данного формата для осуществления договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также с целью продвижения многопланового партнерства между странами.

Министры обсудили ключевые векторы сотрудничества, обменялись мнениями касательно расширения торгово-экономических и инвестиционных связей и расширение контактов в культурно-гуманитарной сфере. Одной из основных тем обсуждений была борьба с пандемией и усиление взаимодействия по линии медицины, здравоохранения и науки.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, подчеркнули важность углубления внешнеполитической координации в деле поддержания безопасности, стабильности и устойчивого развития.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сказал, что «в качестве главного, стратегического приоритета нашего взаимодействия, Туркменистан рассматривает всемерное содействие упрочению мира, стратегической и региональной стабильности, обеспечение условий для безопасного и устойчивого развития наших дружественных государств и народов». Он отметил важность укрепления политического взаимодоверия, что созвучно с принципами Международного года мира и доверия, инициированного Туркменистаном.

Озвучена позиция Туркменистана по обеспечению энергетической, транспортной и экологической безопасности на региональном и международном уровнях. Подчёркнута значимость развития транспортно-транзитного сообщения по основным транспортных коридорам регионального и континентального уровня. Отмечено, что Туркменистан намерен и далее содействовать транспортной взаимосвязанности и обеспечению устойчивости торговых связей, в том числе, путем полного раскрытия транспортно-транзитного потенциала Центральной Азии.

Министры высказались за налаживание механизма встреч для поддержания активного диалога и практической реализации совместных инициатив в области торговли, транспортно-коммуникационных систем, медицины и здравоохранения, научно-технических инноваций, цифровой экономики и других.

По итогам встречи был принят ряд документов, а именно, Меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай», Совместное заявление министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай» по Афганистану, Совместное заявление министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай» о дальнейшем углублении межрегионального сотрудничества, а также Совместное заявление министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай» о сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

Затем состоялся брифинг министров иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики по результатам второй министерской встречи «Центральная Азия - Китай».