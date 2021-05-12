Среда, 12 Мая 2021 17:18

АрмИнфо. C 16 мая Азербайджанская армия начнет учения с участием различных видов войск, сообщила пресс-служба Минобороны.

Как сообщает Turan, в учениях будет задействовано до 15 000 личного состава, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, минометов и противотанковых средств, до 50 единиц военной авиации и беспилотных аппаратов различного назначения.

<В учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого взаимодействия между общевойсковыми частями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов>, - сказано в сообщении.