Среда, 12 Мая 2021 14:34

АрмИнфо. ООО "СИПИЭС ОИЛ" выступил с заявлением в связи с сегодняшним коллапсом общественного транспорта в Ереване.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении, компания сообщает об истинных причинах сложившейся ситуации, которая привела к забастовке водителей автобусов ЗАО "Автобусы Еревана".

"Сегодня многие жители столицы не смогли воспользоваться общественным транспортом в Ереване, так как автобусы не выехали на линию, мотивируя это тем, что "СИПИЭС ОИЛ" не выполняет свои обязательства.

Принося извинения перед нашими гражданами, хотели бы отметить, что нашей вины в этом нет. Одним словом, причина прекращения поставок топлива - недобросовестное поведение наших партнеров. Мы обеспечиваем горючее, за которое не платят месяцами, кроме того отказываются потом признавать эти долги. Как бы все поступили бы в таком случае? Когда чаша терпения была переполнена, мы вынуждены были следовать букве контракта", - отметили в компании, добавив, что CPS всегда выполняла свои договорные обязательства по поставке топлива для ЗАО "Автобусы Еревана".

В компании также сообщили, что ранее снизили стоимость горючего, поставляемого ЗАО "Автобусы Еревана", благодаря чему автобусному парку удалось сэкономить 70 млн. драм

"CPS продает ЗАО "Автобусы Еревана" дизельное топливо по 233 драм за литр, а бензин - по 280 драм, что значительно ниже рыночной цены, в результате чего можно не повышать стоимость перевозки для наших граждан. Нарушение ЗАО "Автобусы Еревана" договорных обязательств - недобросовестная оплата (с регулярными задержками) платежей ООО "CPS OIL" привели к тому, что образовался долг в размере 190 млн драм. Это в свою очередь создает серьезные проблемы для нашей деятельности", - отметили в компании, добавив, что все призывы погасить долги оставались не услышанными.

При этом в CPS отметили, что единственный, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию, - это руководство ЗАО "Автобусы Еревана", которое буквально день назад погасило лишь часть общей суммы задолженности (по состоянию на 12 мая долг составляет более 75 млн драмов).

Ранее, мэрия Еревана сообщила, что вопрос с подачей топлива в автобусный парк решен и буквально в ближайшие часы автобусы выйдут на обслуживание транспортных линий.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня утром более 200 автобусов и газелей не вышли в рейс в Ереване из-за отсутствия горючего в автопарках. Как рассказали водители, они с дефицитом горючего сталкиваются уже на протяжении месяца, а последние два дня его нет во все, ввиду чего они не могут обслуживать население. Таким образом, город с утра был фактически парализован. Тысячи горожан с трудом и с часовыми опозданиями добрались в конечный пункт своего назначения. Ситуацией воспользовались и столичные таксисты, которые на фоне немногочисленности общественного транспорта и большой спрос, подняли таксу за проезд.