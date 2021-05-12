Среда, 12 Мая 2021 14:05

АрмИнфо. Freedom House призывает власти Азербайджана сотрудничать с Европейским судом по правам человека по вопросу предоставления информации об армянских военнопленных и защите их прав в полной мере.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о бесчеловечном и жестоком обращении, включая пытки, с армянами, захваченными и задержанными Азербайджаном после недавнего вооруженного конфликта", - завил директор программ по Европе и Евразии Freedom House Марк Берендт.

Freedom House настоятельно призывает власти Азербайджана в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека в расследовании достоверности сообщений о бесчеловечном обращении с армянами, находящимися в плену, независимо от их статуса, и обеспечить защиту задержанных в соответствии с международным гуманитарным правом, включая и исключение пыток и бесчеловечного обращения. "Как страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, Азербайджан обязан в полной мере сотрудничать с судом и предоставлять всю запрашиваемую информацию, чтобы способствовать прозрачному расследованию этих серьезных вопросов, - говорится в заявлении.