Среда, 12 Мая 2021 14:04

АрмИнфо. В последнее время Азербайджан пытается усилить давление на Армению и не случайно, что претензии по "Зангезурскому коридору" получают разные проявления. Такого мнения придерживается бывший советник президента Арцаха, руководитель аналитического центра <Энакет> Тигран Абрамян.

При этом эксперт убежден, что в Азербайджане торопятся, поскольку в Армении ожидаются внеочередные выборы, а вероятность проигрыша их предпочтительного кандидата растет.

"Проблема не в том, чем Азербайджан помогает этим властям, вопрос в том, что Баку как никогда нужно воспроизводство этих властей Армении. Это в свою очередь позволит обеспечить полное удовлетворение их региональных амбиций. Основных игроков армянского оппозиционного поля в Азербайджане хорошо знают, понятно, что их приход к власти никоим образом не умещается в турецко- азербайджанские расчеты", - отметил Абрамян, на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, экспорт считает, что в сложившейся ситуации Азербайджан поставил перед собой две задачи-минимум:

"Во-первых, до 20 июня, дня голосования на внеочередных выборах, получить максимум от процесса с Арменией или создать ситуацию, когда всем последующим властям будет трудно вернуться на благоприятные переговорные позиции. Во-вторых, в рамках своих возможностей, прямо или косвенно, добиться укрепления позиций действующей власти Армении.

К сожалению, с точки зрения продвижения интересов Армении и Арцаха, Армения находится на вторичных позициях, а в двустороннем формате Армения-Азербайджан диктующим правила игры и основным инициатором остается Азербайджан, что обещает нам новые проблемы", - подытожил Абрамян.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация, что ВС Азербайджана начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА. Сейчас идут интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные. Также сообщается, что противник продвинулся вглубь Сюникской области Армении на 3 км. Это информацию подтверждают и муниципальные власти Сюникской области Армении.

Меж тем, в Минобороны Армении заверили, что распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. При этом подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана, сегодня, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. "После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в Минобороны РА.