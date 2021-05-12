Среда, 12 Мая 2021 13:19

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана, сегодня, 12 мая, под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюника. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

"После мер, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации.

Распространенная в прессе информация "о боях в направлении Ишханасара " не соответствует действительности. В случае такого развития событий первым выступит Минобороны. Призываем воздерживаться от публикации непроверенной, особенно сеющей панику информации", - подчеркнули в Минобороны РА.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация, что ВС Азербайджана начали наступление в направлении села Ишханасар Сюникской области РА. Сейчас идут интенсивные бои, среди армянской стороны есть раненные.