Среда, 12 Мая 2021 13:09

АрмИнфо.Французский университет в Армении получил международную аккредитацию в рамках инициативы ООН " Принципы Ответственного Управления Образованием " (PRME).

Как сообщает пресс-служба Университета, ФУА - первый и единственный университет в Армении, получивший такое признание.

"Концепция обучения принципам ответственного управления образованием заключается в создании глобального движения для развития разумного лидерства в обучении ответственному управлению. Как отмечал Генсек ООН Антониу Гутерриша: "Инициатива PRME была запущена для поощрения будущих ответственных лидеров. Это дело никогда не был таким важным. Достижение целей устойчивого развития требует смелого и новаторского руководства".

PRME позволяет, изучающим бизнес студентам, понять изменения, которые потребуются завтра. Миссия PRME - преобразовать управленческое образование и увеличить число будущих лидеров, ответственных за устойчивое развитие", - отмечается в сообщении ФУА.

Ректор Французского университета подчеркнул, что видение PRME, которое заключается в том, чтобы сделать молодежь беспристрастными, ответственными и широко мыслящими лидерами - полностью соответствует стратегической миссии ФУА.