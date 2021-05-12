Среда, 12 Мая 2021 13:08

АрмИнфо. Сегодня ночью в Армению был поставлен второй компонент российской антиковидной вакцины "Спутник V" объемом 14 тыс. доз.

Несколько ранее, в Армению был привезен первый компонент в таком же количестве российского препарата, которая уже распределена среди учреждений первичной медико-санитарной помощи.

"С целью стабилизировать ситуацию с коронавирусом , в Армении продолжается процесс вакцинации граждан, а также поставок новых партий антиковдных вакцин", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Напомним, что несколько ранее, в Армению было ввезено 15 тыс. доз российской вакцины, после чего еще одна партия в объеме14 тыс.доз. В общей сложности в Армению должна быть поставлена вакцина Спутник V в количестве 1 млн. доз, о чем была ранее на официальном уровне достигнута договоренность с Российской Федерацией.

Помимо этого Армения импортировала уже 24 тыс. доз британо-шведской вакцины AstraZeneca. Сообщалось также, что Китай предоставил Армении бесплатно 100 тыс. доз вакцины, которые предусмотрены для 50 тыс. человек. Как ранее сообщала глава здравоохранительного ведомства Армении Анаит Аванесян, ожидаются также поставки вакцины Novavax американского производства. По словам министра, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.

По информации, предоставленной Минздравом, число вакцинированных от коронавируса граждан в Армении по положению на 9 мая с.г. составляет 10 727 человек.

Отметим, что с момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано 219 950 случаев заражения коронавирусом, что составляет 21,5% из числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших составило 206 078 человек (93,7%), летальных исходов от коронавируса- 4 272 (1,9%) и еще 1050 смертей из-за иных болезней, но при наличии коронавируса.