Среда, 12 Мая 2021 13:07

АрмИнфо. В Следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении завершено расследование уголовного дела по факту государственной измены, совершенной высокопоставленным военнослужащим.

Согласно информации СНБ, в ходе следствия были добыты достаточные данные о том, что военнослужащий ВС РА, ранее занимавший высокопоставленные должности, совершил государственную измену в ущерб территориальной неприкосновенности Армении и внешней безопасности. Он также создал организованную группу и без госрегистрации, учета и спецразрешения (лицензии) занимался предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензированию, незаконно приобретал и хранил патроны, гранаты, боевые взрывчатки. В частности, вместе с другом приобрел и ввез в РА более 200 танковых наушников-шлемов, являющихся товаром военного назначения, которые продал гражданину иностранного государства и получил выручку в размере 7,466,505 драмов, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Обвиняемый также в неустановленный следствием период незаконно приобрел, перевез и в период до 3 июня 2020 года включительно незаконно хранил в принадлежащем ему по праву собственности особняке более 1000 боевых патронов, предназначенных для стрельбы из снайперских винтовок, пулеметов и другого оружия и пистолетов, а также осколочную боевую гранату Ф-1.

Отмечается, что высокопоставленный военнослужащий, проходящий по делу в качестве обвиняемого, имевший доступ к секретным документам и информации, выдавал ее азербайджанским спецслужбам за вознаграждение.

Несколько лет назад, находясь в Грузии, он попал в поле зрения азербайджанских спецслужб и был завербован ими. Обвиняемый получал конкретные задания добывать информацию о внешней безопасности Арцаха и Армении, ВС, вооружении, передавать сведения, полученные в рамках службы.

Имея финансовые трудности и намереваясь путем совершения госизмены получить материальную выгоду, он принял предложение азербайджанских спецслужб. Затем он собирал и хранил у себя сведения, касающиеся боевой технике, в том числе танках, объектах повышенной важности, личном составе и резерве.

Более того, используя свои связи в ВС Армении и Арцаха, он периодически встречался с коллегами и проявлял интерес к конкретным действиям их подразделений, деятельности артиллерии. Затем периодически встречался в Грузии с представителями разведслужб Азербайджана, в том числе встречи проходили на территории посольства этой страны. Помимо встреч, выходил на связь по телефону, по частям передавал полученные сведения, а также выполнял иные поручения.

Бывшему военному предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избран арест.