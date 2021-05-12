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АрмИнфо.Сегодня, 27 лет назад, 12 мая 1994 года, вступило в силу трехстороннее бессрочное соглашение о полном прекращении огня и военных действий, подписанное между Нагорно-Карабахской Республикой (Республикой Арцах), Азербайджаном и Арменией. Принятие документа стало возможным благодаря посредническим усилиям Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.
"27 сентября 2020 года Азербайджан при прямом участии Турции и международных террористов развязал против Арцаха новую полномасштабную военную агрессию, грубо нарушив трехстороннее соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года и последующие договоренности.
Результаты новой вооруженной агрессии Азербайджана против Арцаха являются незаконными, так как стали следствием нелегитимного применения силы, а также грубейших нарушений прав человека, совершенных азербайджанской стороной. Попытки Баку силой закрепить навязанную таким образом и следовательно незаконную ситуацию не могут быть приняты, не имеют перспективы и должны быть осуждены и отвергнуты соответствующими международными организациями, всеми ответственными членами международного сообщества, так как право не возникает из правонарушения.
Восстановление долгосрочного мира, по нашему убеждению, предусматривает исправление последствий недавней вооруженной агрессии, включая освобождение оккупированных территорий Республики Арцах, военнопленных и заложников, а также добросовестное ведение переговоров с целью достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - отмечается в заявлении МИД НКР.
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|Лавров и Чавушоглу отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
|Омбудсмен Армении рассказал депутатам ПА Франкофонии об императиве возвращения армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном
|Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных выборов в парламент 20 июня
|За сутки в Армении выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 475 человек
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|Встреча в МИД Туркменистана с заместителем министра иностранных дел КНР
|Премьер-министр Грузии прибудет в Армению с официальным визитом 12 мая
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|Посольство США: Помощь Вашингтона Армении и Азербайджану находится под пристальным наблюдением
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