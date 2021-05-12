Среда, 12 Мая 2021 12:32

АрмИнфо.Сегодня, 27 лет назад, 12 мая 1994 года, вступило в силу трехстороннее бессрочное соглашение о полном прекращении огня и военных действий, подписанное между Нагорно-Карабахской Республикой (Республикой Арцах), Азербайджаном и Арменией. Принятие документа стало возможным благодаря посредническим усилиям Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

"27 сентября 2020 года Азербайджан при прямом участии Турции и международных террористов развязал против Арцаха новую полномасштабную военную агрессию, грубо нарушив трехстороннее соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года и последующие договоренности.

Результаты новой вооруженной агрессии Азербайджана против Арцаха являются незаконными, так как стали следствием нелегитимного применения силы, а также грубейших нарушений прав человека, совершенных азербайджанской стороной. Попытки Баку силой закрепить навязанную таким образом и следовательно незаконную ситуацию не могут быть приняты, не имеют перспективы и должны быть осуждены и отвергнуты соответствующими международными организациями, всеми ответственными членами международного сообщества, так как право не возникает из правонарушения.

Восстановление долгосрочного мира, по нашему убеждению, предусматривает исправление последствий недавней вооруженной агрессии, включая освобождение оккупированных территорий Республики Арцах, военнопленных и заложников, а также добросовестное ведение переговоров с целью достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - отмечается в заявлении МИД НКР.