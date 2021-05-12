Среда, 12 Мая 2021 12:30

АрмИнфо.С раннего утра многие жители Еревана не смогли во время попасть на работу или учебу из-за коллапса общественного транспорта.

Как рассказали журналистами водители автобусов Джрвежского автопарка, которые не смогли выйти сегодня в рейс из-за отсутствия горючего в Парке.

По их словам, горючего нет уже который день. "Мы пришли, чтобы выйти в рейс, но не можем. Горючего нет. Знаем, что тендер по обеспечению горючим автобусный парк выиграла какая-то новая компания, которая видимо, не может выполнить свои обязательства. Мы не знаем от кого зависит этот вопрос. Я не припомню такого, чтобы в нашем парке когда-либо не было горючего. Раньше этим вопросом занимался наш директор, сейчас непонятно кто этим занимается",- отметили водители, добавив, что проблема назревала уже месяц, и если в предыдущие дни, были перебои, то последние два дня горючего нет вообще.

Водители также сообщают, сейчас проблемы возникают не только по вопросу горючего, но запчастей для автобусов, которых порой приходится ждать месяц, а то и два.

"Сегодня 170 автобусов не смогли выйти на линию, и это не считая газелей. В целом около 220-250 машин. Ладно, мы страдаем, а как же горожане? Как простому рабочему или студенту добираться на работу? Решили развивать такси? Но, как людям с зарплатой в 60-70 тысячами драм отдавать по 1000 драм за каждый проект", - задались вопросом водители.

Ввиду плохой работы транспорта, на остановках столицы скопилось большое количество людей, которые вынуждены были часами ожидать своего автобуса.