Среда, 12 Мая 2021 12:29

АрмИнфо. За прошедший день в Армении было проведено 3 892 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 354 граждан (9,1%), выздоровело - 403, скончалось - 16.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, по положению на 11:00 12 мая фактическое лечение получают 8 550 пациентов.

С момента вспышки пандемии, в Армении зарегистрировано 219 950 случаев заражения коронавирусом, что составляет 21,5% из числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших составило 206 078 человек (93,7%), летальных исходов - 4 272 (1,9%).

Помимо этого, за минувшие сутки было выявлено 5 случаев, когда у больных был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1050.