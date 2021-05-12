Среда, 12 Мая 2021 12:28

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян в ходе встречи с послом Соединенного Королевства Джоном Галлахером представил военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе в ноябре-декабре 2020 года.

Как сообщает офис Омбудсмена, Татоян сообщил, что в международные организации был отправлен анализ 297 видео и фото зверств

Азербайджана в отношении армянских военнослужащих и мирных жителей, разрушений и осквернений армянского исторического, культурного и религиозного наследия.

Омбудсмен подчеркнул необходимость срочного возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что поведение азербайджанских властей грубо нарушает международные требования по защите прав пленных, которых пытаются представить как "террористов" или "диверсантов".

Вместе с тем Татоян указал на то, что все военнослужащие и гражданские лица с армянской стороны были захвачены азербайджанскими вооруженными силами в ходе продолжающегося вооруженного конфликта, поэтому все они являются военнопленными, их следует немедленно освободить и вернуть на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий.

По его словам, власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права пленных и их семей, причиняя им страдания и создавая напряженность в обществе.

"Высшие органы власти Азербайджана продолжают политику армяноненавистничества и вражды. Доказательством этому служит, например, открытие в Баку так называемого "трофейного парка", где манекены армянских солдат специально представлены в униженном виде, а парк открыт даже для маленьких детей", - сказал ЗПЧ.

Омбудсмен обратил внимание посла на антиармянские выступления президента Азербайджана и подчеркнул, что его выступления еще больше разжигают армянофобию и ставят под угрозу мир между народами региона.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с полномочиями Защитника прав человека на предвыборном этапе. Защитник подчеркнул важность солидарности в обществе и отметил, что они будут проводить аполитичный мониторинг выборов.