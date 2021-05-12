Среда, 12 Мая 2021 12:25

АрмИнфо. Верная своим гуманитарным обязательствам и общечеловеческим ценностям, Армения всегда уделяла приоритетное внимание решению проблем гуманитарного характера.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян, реагируя на заявление глав МИД РФ и Азербайджана в Баку по вопросу предоставления карт минных полей в хоне карабахского конфликта.

"В то же время мы считаем недопустимым невыполнение обязательств, взятых на себя в пункте 8 трехстороннего Заявления от 9 ноября, которое Азербайджан пытается оправдать необоснованными комментариями. Позиция международного сообщества в связи с немедленной и безоговорочной репатриацией военнопленных и других удерживаемых лиц более чем четкая", - подчеркнула Геворгян.