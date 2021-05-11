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АрмИнфо. Палестинские радикалы в секторе Газа во вторник, 11 мая, продолжили обстрел Израиля. По сообщению израильских военных, по территории Израиля было выпущено более двухсот ракет. В населенных пунктах в непосредственной близости к сектору Газа и в Ашкелоне 11 мая неоднократно звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает DW.
Израиль в ответ нанес около 130 ракетных ударов по целям в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами. Представитель израильской армии не исключил проведения наземной операции в секторе Газа. "Военные не исключают ничего", - сказал он. Министерство обороны Израиля отдало распоряжени о мобилизации пяти тысяч резервистов.
По сообщению израильской армии, в результате ударов по сектору Газа убито 15 членов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад". Министерство здравоохранения в Газе сообщает о 23 погибших, среди которых девять детей, и о более чем ста раненых.
Конфликт между Израилем и палестинцами в последние дни сильно обострился. В Иерусалиме, особенно на Храмовой горе, в ходе священного для мусульман месяца Рамадан неоднократно происходили ожесточенные столкновения, в которых пострадали сотни людей.
Столкновения были вызваны, в числе прочего, возведением полицейских заграждений в исторической части Иерусалима и угрозой выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джарра.
Евросоюз осудил ракетные обстрелы территории Израиля и призвал прекратить насилие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
|Премьер-министр Израиля готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами
|Армения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспорта
|Секретарь Совбеза заверяет: По данным армянской разведки, власти Азербайджана приняли решение начать войну в Арцахе ещё в июне 2020 года
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|Онлайн покупки в рассрочку через Банк ВТБ (Армения) и «Идеал Систем»
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|Официальная агиткампания по внеочередным выборам в парламент пройдет с 7 по 18 июня включительно
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|В МИД Армении выразили соболезнования российской стороне в связи трагедией в Казани
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|Суд в Ереване в очередной раз отложил заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна
|Лавров дипломатично ответил на вопрос о якобы поощрении в Армении фашизма
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|Лавров о процессах в зоне карабахского конфликта: Не все просто, но решаемо
|Лавров и Чавушоглу отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Юрист: Ситуация в армянских судах ничем не отличается от ситуации 3 года назад
|Омбудсмен Армении рассказал депутатам ПА Франкофонии об императиве возвращения армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном
|Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных выборов в парламент 20 июня
|За сутки в Армении выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 475 человек
|Алиев объяснил, почему "Зангезурский коридор" обсуждается с Россией
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|ЦИК Армении созывает заседание по случаю организации и проведения внеочередных парламентских выборов
|Генпрокуратура предлагает поправки в УК РА в целях повышения эффективности уголовно-правовой борьбы против хищения и вымогательства номеров авто
|Встреча в МИД Туркменистана с заместителем министра иностранных дел КНР
|Премьер-министр Грузии прибудет в Армению с официальным визитом 12 мая
|Минздрав: В Армении от коронавируса вакцинировалось 10 727 граждан
|Парламент Армении самораспускается
|Посольство США: Помощь Вашингтона Армении и Азербайджану находится под пристальным наблюдением
|Вице-спикер: Использование армянских надгробий для строительства дорог - явление типичное для дикарей
|Совет "Китай-Евразия" и Институт Востоковедения НАН РА подписали Меморандум о взаимопонимании
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|Пашинян: Турция 100 лет спустя вернулась в регион, чтобы продолжить свою геноцидальную политику
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|Давид Бабаян направил письма сопредседателям МГ ОБСЕ и Личному представителю Действующего председателя в связи с угрозой водной безопасности Арцаха
|Армения пересмотрела порог прохождения политических партий и блоков в парламент
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