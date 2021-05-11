Вторник, 11 Мая 2021 22:18

АрмИнфо. Армения и Болгария намерены углубить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, инновационных технологий и транспорта. Об этом было заявлено в ходе встречи вице-спикера Национального Собрания РА Ваге Энфиаджяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Болгарии в Республике Армения Калином Васильевым Анастасовым.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления армяно-болгарских двусторонних отношений, дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, активизации торгово-экономических связей. В частности, было отмечено, что имеется высокий потенциал товарооборота между странами, который не реализован, и находится на достаточно низком уровне.

Согласно источнику, в ходе беседы стороны коснулись и региональных вопросов. Говоря о войне развязанной азербайджано-турецким тандемом, вице-спикер парламента Армении выразил надежду, что в регионе за короткие сроки произойдут положительные изменения и установится мир. Посол Болгарии в свою очередь заверил, что в Болгарии следят за происходящими в регионе процессами, выразив надежду, что диалог продолжится в формате Минской группы ОБСЕ.

Ваге Энфиаджян поднял также вопрос сохранения армянских культурных и религиозных памятников на подконтрольных Азербайджану территориях Арцаха. В этом контексте он подчеркнул важность действенных шагов со стороны международного сообщества и дружественных стран. Посол Калин Васильев Анастасов выразил надежду, что эти вопросы со всей справедливостью будут решены в рамках ЮНЕСКО и Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Болгарией в январе- марте 2021 года возрос на 10,7%, составив $56.8 млн. При этом экспорт возрос на 11,3% до $ 52.7млн., импорт продемонстрировал рост на 4% до $4.1млн.