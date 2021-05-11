Вторник, 11 Мая 2021 22:17

АрмИнфо.Территориальная целостность Республик Армения защищена как в рамках международно-правовых, так и двусторонних документом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Kасаясь угроз Алиева по части создания коридора через Сюникскую область Армении, Григорян напомнил о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице- премьеров Армении, и Азербайджана и России по разблокировке коммуникаций в регионе и заверил, что в рамках этого формата работы интенсивно продвигаются вперед.

"Для нас ключевое - обсуждения в этом формате. Безусловно, заявления президента Азербайджана выходят за рамки этих обсуждений, и не соответствуют действительности", - сказал он, добавив, что это провокационные заявления, которые представляют из себя также угрозу, и Армения работает по этому вопросу.

Секретарь Совбеза также заверил, что речи не идет о создании какого-либо коридора (Азербайджан настаивает на Зангезурском коридоре- ред.), и это лишь нарратив, который Азербайджан пытается навязать Армении.

"Не было, нет и не будет обсуждения этого вопроса в рамках трехсторонней группы", - сказал Григорян в интервью Радио Свобода, добавив, что периодически процесс в рамках этого формата торпедируется и сложно сказать, как дальше будет развиваться ситуация, в том числе в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Говоря о боевых действиях, Григорян заверил, что 44-дневная война, является продолжение апрельской 4-дневной войны 2016 года. "В октябре у нас оказались данные армянской разведки, где имелись данные о том, что власти Азербайджана приняли решение начать войну в Арцахе ещё в июне 2020 года. То, есть анализ этих данным даем нам основание говорить, что в апреле-мае 2020 года Азербайджан уже принял решение начать подготовку к боевым действиям", - сказал он, заверив что сейчас в ВС РА проводятся широкомасштабные боевые действия.