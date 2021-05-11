Вторник, 11 Мая 2021 22:04

АрмИнфо.Одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин в возрасте после 50 лет является рак мочевого пузыря. Он бывает инвазивным и неинвазивным.

Первая форма тяжелая, а для второй характерно образование доброкачественной опухоли в границах органа. Эффективное лечение рака мочевого пузыря проводят в клинике Германии, в которой созданы комфортные условия и есть все необходимое инновационное оборудование.

Методы диагностики и основные симптомы

Выбор программы лечения определяется только после комплексного диагностического обследования пациента. К основным методам современной диагностики относится следующее:

осмотр и сбор анамнеза;

лабораторные исследования;

ультразвуковое исследование;

биопсия;

цистоскопия;

урография и компьютерная томография.

Ключевыми методиками является биопсия и цистоскопия. Оценить степень распространения онкологического заболевания позволяет рентген грудной клетки. Для рака мочевого пузыря характерно наличие неспецифических симптомов, которые могут свидетельствовать и о других нарушениях в организме.

К главным симптомам относится появление крови в моче, проблемы с мочеиспусканием (дискомфорт, болезненные ощущения и др.), отечность половых органов и нижних конечностей, боли в области живота и таза.

Способы лечения рака мочевого пузыря

Клиника в Германии лечение в которой комплексное, каждому пациенту предлагает индивидуальный подход и высокий уровень профессионального обслуживания. Лечение может быть хирургическим, медикаментозным и лучевым (химио- и радиотерапия).

Выбор программы зависит от стадии онкологического заболевания, при этом учитывается возраст пациента и общее состояние его здоровья. На ранней стадии назначается трансуретральная резекция, то есть удаление опухоли с последующей иммунотерапией.

На второй стадии удаляют часть стенки органа (частичная резекция). На запущенной стадии проводится радикальная цистэктомия, удаляется полностью мочевой пузырь и заменяется силиконовым имплантатом или создается новый из тканей тонкой кишки пациента.

После удаления большой опухоли необходима внутрипузырная химиотерапия. Для удаления опухолевых клеток на начальной стадии назначается фотодинамическая терапия, в основе которой применение активных форм кислорода.

Факторы риска и профилактика

К основным факторам риска относится курение, работа на вредном производстве, вдыхание канцерогенов, хронические воспалительные заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов, врожденные патологии, паразитарные инфекции и др.

К профилактическим мероприятиям относится отказ от курения, соблюдение здорового образа жизни, своевременное лечение инфекционных и воспалительных процессов, устранение воздействия вредных производственных факторов, регулярное прохождение профилактического осмотра.