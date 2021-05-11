Вторник, 11 Мая 2021 18:30

АрмИнфо.Для выпускников школ Армении в этом году вместо традиционного мероприятия <Последний звонок>, 4 июня состоится <Последний урок>, который по предложению Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС) должен быть по возможности организован под открытым небом с соблюдением санитарно- эпидемиологических правил. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Сообщается, что подобное предложение было разослано в мэрию Еревана и областные администрации РА, чтобы последние выступили с соответствующим поручением перед подведомственными им учебными заведениями. Кроме того, была озвучена просьба по возможности ограничить число участников мероприятия.

Вместе с тем, Министерство призвало исключить сбор средств, о чем уже поступают соответствующие сигналы. Аналогичное письмо было направлено директорам общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Министерству ОНКС.