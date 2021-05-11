Вторник, 11 Мая 2021 18:25

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться уникальной возможностью - оформить кредит в рассрочку непосредственно на сайте https://shop.idealsystem.am/ и получить скидки.

Отныне процесс оформления кредита и онлайн покупок стал более комфортным и доступным: клиент может выбрать необходимые строительные материалы, сантехнику и различные аксессуары онлайн и моментально оформить заявку на кредит в рассрочку без необходимости посещения Банка или магазинов.

При утверждении кредитной заявки клиент получает SMS-сообщение с промо-кодом и информацию об утвержденной сумме кредита, после чего уже может выбрать необходимые товары из широкого ассортимента, представленного в онлайн каталоге «Идеал Систем», в пределах утвержденного кредитного лимита. Уже на следующий день товар доставляется по адресу клиента, который он должен принять лично и подписать кредитную документацию.

Пошаговые действия оформления онлайн покупок в рассрочку детально описаны в видео ролике по следующей ссылке: https://ipay.imexgroup.am/ipay_vtb.php?url=https://www.vtb.am/am/register-request/145Ed9CXsWwx0KvqvIUDa72rfrs68Lld4fARPRZG .

В настоящее время процесс осуществления онлайн покупок в интернет-среде является неотъемлемой частью нашей жизни.

Не упустите шанс воспользоваться удобным и быстрым сервисом Банка ВТБ (Армения) - сэкономьте Ваше время, совершая покупки онлайн на сайте «Идеал Систем» и, более того, получите при этом скидку на Ваши онлайн покупки в размере 27%-ов!

Кредиты в рассрочку на приобретение товаров на сайте «Идеал Систем» можно получить на сумму от 30 тыс. драмов РА до 1.5 млн. драмов РА с годовой процентной ставкой от 0% до 21.5% (эффективная процентная ставка-18.7%-24%), в зависимости от годовой процентной ставки применяется ежемесячная комиссия в размере от 0 % до 1.01%-ов.

Подробную информацию об условиях кредитов в рассрочку можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/installments/kreditovanie-v-rassrochku/, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.