Вторник, 11 Мая 2021 16:27

АрмИнфо.10 мая 2021 года начался визит Правительственной делегации Туркменистана в Китайскую Народную Республику.

В первый день визита состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Р.О.Мередова и Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Членом Госсовета КНР, Министром иностранных дел Ван И.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между двумя государствами. Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем расширении туркмено-китайских отношений по широкому спектру, что было озвучено в ходе недавнего телефонного разговора между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, стороны проанализировали результаты двустороннего сотрудничества основанного на принципах взаимоуважения, дружбы и учета взаимных интересов.

В ходе переговоров обсуждены ключевые аспекты международной и региональной повесток дня, а также ряд вопросов представляющих взаимный интерес, включая обеспечение международной информационной и биологической безопасности.

В качестве сопредседателя Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству С.Г.Бердымухамедов отметил приоритетные направления взаимодействия между двумя странами, включая газовую сферу, финансовое и инвестиционное партнёрство, здравоохранение.

Состоялся конструктивный обмен мнениями касательно развития сотрудничества в области транспорта, связи, торговли и других.

Стороны также высказались за поступательное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме этого состоялись двусторонние встречи членов туркменской делегации с представителями соответствующих министерств и ведомств КНР.