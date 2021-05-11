Вторник, 11 Мая 2021 14:27

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров дипломатично ответил на вопрос азербайджанской журналистки о якобы поощрении в Армении фашизма.

Так, 11 мая в Баку глава МИД России Сергей Лавров отвечая на соответствующий вопрос, в частности сказал: "Что касается проявлений неонацизма и попыток героизации нацизма, то у нас позиция очень четкая и недвусмысленная. Где бы это не происходило - мы решительно осуждаем", - сказал министр, добавив, что особые проблемы в этом вопросе усматриваются на территории Европейского союза и НАТО, особенно в странах Балтии, на Украине, а также в некоторых других государствах этих структур.

Вместе с тем Лавров напомнил, что именно Россия является инициаторам ежегодной резолюции, которая принимается на Генассамблее ООН о недопустимости героизации нацизма. "И мы рассчитываем, что все, кто за эту резолюцию голосует - а таких подавляющее большинство, будут полностью следовать пунктам, которые в этой резолюции содержатся. Кстати и Азербайджан, и Армения являются соавторами этой резолюции. Так, что здесь, по-моему, необходимости в дополнительных разъяснениях не требуется", - резюмировал Лавров.

Отметим, что Азербайджан всеми возможными и невозможными путями постоянно пытается спекулировать на тему, установленного в центре

Еревана памятника национальному герою Армении Гарегину Нжде. При этом, как известно в известной русской поговорке, Баку в чужом глазу соринку увидел, а в своём и бревна не замечает.

В Азербайджане предпочитают замалчивать широко известный факт о том, что именно азербайджанский легион был самым крупным кавказским национальным соединением в составе нацистской армии. И именно в Азербайджане на государственные средства снимаются сегодня фильмы о коллаборационистах, реабилитируются пособники нацистов, им ставят памятники, выпускают в их честь памятные марки и так далее. Одним из ярких азербайджанских пособников нацизму был перебежчик из Красной Армии Абдуррахман Фаталибейли (Дуденгинсктй), который не только примкнул к нацистам и с оружием в руках сражался за нацистскую Германию, но и делал это с особым рвением, удостоившись похвалы со стороны руководителей Третьего рейха. Именно об этом человеке в Азербайджане был снят документальный фильм "От Дуденги до Мюнхена", прославляющий его "подвиги". Фильм был профинансирован Фондом развития науки при администрации Ильхама Алиева в рамках мероприятий, организованных в соответствии с указом президента Азербайджана от 17 мая 2017 года о <100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики>? Другим ярким пособником нацистов был один из основателей Азербайджанской Демократической республики Мамед Эмина Расулзаде, памятник которому установлен в Баку. Напомним, что 28 мая 2016 года в Ереване возле Вернисажа состоялось открытие памятника национальному герою Армении Гарегину Нжде, на котором присутствовал ряд высокопоставленных чиновников во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном. Гарегин Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян)

- выдающийся армянский государственный деятель и мыслитель (1886-1955 гг.), боровшийся в начале XX века за становление Армении и сохранение ее территориальной целостности. Автор учения, проповедовавшего защиту национальной идентичности армянского народа. Именно благодаря Нжде и развернутой им борьбе Армения смогла сохранить за собой Сюникскую область. В начале Второй мировой войны Гарегин Нжде стал сотрудничать с властями Германии, преследуя цель в случае захвата немцами Закавказья предотвратить возможное вторжение Турции в Советскую Армению и по возможности при помощи Германии восстановить ее независимость. После же победы СССР во Второй мировой войне он выразил готовность воевать на стороне Советского Союза в случае операции против Турции. Однако в 1945 он был арестован советскими властями и в 1955 скончался в тюрьме.