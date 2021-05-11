Вторник, 11 Мая 2021 13:17

АрмИнфо.Визиты главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Ереван и Баку обусловлены стремлением Москвы реализовать и не дать нарушить достигнутые при ее деятельном посредничестве договоренности.

Поскольку их нарушение нанесет существенный удар имиджу России. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, политолог Степан Григорян.

"При этом, некоторые акценты, расставленные Лавровым в ходе его ереванских заявлений по итогам с армянским коллегой Ара Айвазяном, позволяют говорить о некоторой смене ситуации в урегулировании арцахской проблемы. В частности, благодаря политике США и Франции как стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Евросоюза, благодаря жесткой критике Азербайджана в вопросе армянских пленных, благодаря "возвращению" МГ, как Москва, так и Баку вновь вынуждены считаться с мнением Еревана. Все это приводит к смене ветров, дующих вокруг данного вопроса", - считает он.

Согласно политологу, в переводе с дипломатического языка упоминание Лавровым МГ ОБСЕ исключительно в его ответах на вопросы журналистов, но не в ходе его выступления на ереванской пресс-конференции означает, что обсуждение вопроса статуса Арцаха в рамках МГ ОБСЕ в число приоритетов Москвы все еще не входит. При этом, Россия уже смягчила собственную риторику по данному вопросу, что уже является положительным фактором.

Подобные изменения политолог обуславливает неспособностью России противостоять активизации МГ ОБСЕ и возвращению США и Франции в регион. И, несмотря на неготовность Москвы к политическому урегулированию проблемы Арцаха в рамках МГ ОБСЕ, публичная часть общения глав МИД Армении и России позволяет говорить об отсутствии в данном вопросе какого-либо давления Москвы на Ереван.

"Россия не может игнорировать то, что частично вопрос необходимости определения статуса Арцаха уже введен в оборот США и Францией. И обсуждение вопроса статуса уже является фактом. Однако, нам необходимо последовательно и упорно добиваться возобновления переговоров по статусу и в рамках Минской группы. Москва может быть от этого, скажем так, не в большом восхищении, но ведь та же деблокада региона не может осуществляться в условиях удерживания наших пленных в Азербайджане. И нам об этом необходимо четко и последовательно заявлять", - подытожил Григорян.