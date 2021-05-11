Вторник, 11 Мая 2021 13:16

АрмИнфо.Ситуация в регионе и задачи, поставленные Вами и президентом России Владимиром Путиным в отношении двусторонних связей, требуют более частого общения, которое происходит на всех уровнях. Об этом на встрече с президентом Азербайджана заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Полностью привержены выполнению договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию в соответствии с заявлением трех лидеров от 9 ноября 2020 г. и результатами Вашей очной встречи в Москве 11 января с.г. Российский миротворческий контингент выполняет задачи, которые Вы согласовали в ходе этих контактов с руководством России и Армении. Признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать всё, чтобы все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями "на земле", вопросами, касающимися делимитации и демаркации. Не все просто, но решаемо. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках", - отметил российский министр.

Он добавил, что работает Межведомственный центр гуманитарного реагирования. "МЧС России с коллегами из Азербайджана помогает решать гуманитарные вопросы, восстанавливать жилье, транспортную инфраструктуру. Процесс происходит, люди должны почувствовать реальные улучшения "на земле". Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран Рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью глав государств по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Это сопряжено с очень предметными сопоставлениями различных маршрутов. Если брать в расчет необходимость достичь баланса интересов всех южно-кавказских государств и их соседей - а это потенциально серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки, - нет сомнений, что мы можем существенно подкрепить наши общие позиции в современной глобальной экономике и логистической цепочке",

- сказал главный дипломат России.

Лавров подчеркнул, что в России искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося конфликта создает для этого оптимальные рамки. Хотим помочь максимально конструктивно решать вопросы, связанные гуманитарными последствиями войны: военнопленные, недопущение злоупотреблений с историческим и религиозным наследием. ЮНЕСКО как организация, отвечающая за сохранение международного культурного наследия, заинтересованно участвует в этих усилиях. Готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Есть и другие международные организации, готовые помогать. Договоренности на этот счет должны учитывать и позицию заинтересованных сторон", - отметил глава МИД России.

Если говорить об общем контексте отношений, продолжил Лавров, то на данном этапе, как и в любой другой конфликтной и постконфликтной ситуации, есть аспекты, связанные с проекцией всего происходящего на внутриполитические процессы. "Солидарен с Вами, что риторика, которая вносит недоброжелательный характер, не помогает. Будем стремиться вносить свой вклад в то, чтобы договоренности, достигнутые двумя президентами и премьер-министром Армении, выполнялись в условиях, способствующих конструктивному результату. Обменяемся мнениями по процессам постконфликтного урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг него. Будем готовы всячески поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах и в запланированных программах. Обсудим более широкую региональную тематику, каспийскую проблематику на основе решений, которые позволили подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. У нас огромное количество совместной деятельности в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС. Хочу отдельно выразить признательность Вам как главе государства, которое сейчас председательствует в Движении неприсоединения, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре", - подытожил глава МИД России.