Вторник, 11 Мая 2021 13:14

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи Франкофонии во главе с главой региональной миссии МОФ (Международная организация Франкофонии) в Европе Жаном-Шарлем Луперто рассказал о военных преступлениях, совершенных азербайджанскими вооруженными силами во время войны в Арцахе во второй половине 2020 года.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена РА, Татоян сообщил, что в международные организации было отправлено 297 видеороликов и фотографий с анализом зверств азербайджанцев против армянских военнослужащих и мирного населения, разрушения и осквернения армянского исторического, культурного и религиозного наследия.

Он подробно рассказал об императиве возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что поведение азербайджанских властей, выставляющих пленных "террористами" или "диверсантами" является грубым нарушением международных требований по защите прав пленных.

Татоян обратил внимание парламентариев на тот факт, что все военнослужащие армянской стороны и мирные жители были захвачены азербайджанскими вооруженными силами в плен в ходе продолжающегося вооруженного конфликта, следовательно, все они по статусы пленные и должны быть немедленно освобождены и репатриированы на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий.

"Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс, грубо нарушая права пленных и их семей, причиняя им страдания и создавая напряженность в обществе", - сказал Омбудсмен РА.

Защитник подчеркнул, что высшие органы власти Азербайджана продолжают политику ненависти и вражды по отношению к армянам. Доказательством тому служит, например, открытие так называемого "парка трофеев" в Баку, посвященного войне в Арцахе в сентябре-ноябре 2020 года. Он обратил внимание на то, что манекены армянских солдат в так называемом парке, который открыт, в том числе и для тетей, специально представлены в унижающем достоинство виде.

Татоян обратил внимание делегации Парламентской ассамблеи Франкофонии на антиармянские выступления президента Азербайджана, подчеркнув, что его выступления еще больше разжигают армянофобию в азербайджанском обществе и ставят под угрозу мир между народами в регионе.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве в области защиты прав человека.